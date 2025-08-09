السبت 09 أغسطس 2025
حوادث

انتشال جثة سائق توك توك غرق في نهر النيل بالصف

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة في انتشال جثة سائق توك توك، لقي مصرعه غرقا بنهر النيل فى منطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.

 

غرق سائق توك توك بنهر النيل فى الصف

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بغرق سائق توك توك في مياه نهر النيل، بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.

وبإجراء التحريات تبين غرق سائق توك توك يبلغ من العمر 18 سنة، لعدم إجادته السباحة، مما أسفر عن مصرعه.

 

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

