حوادث

بلاغ للنائب العام يتهم البيج ياسمين بنشر فيديوهات تفسد الذوق العام

البيج ياسمين
البيج ياسمين

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام يتهم ياسمين الأمير المعروفة إعلاميا بـ البيج ياسمين، بنشر فيديوهات عبر حسابها الشخصي تتضمن إيحاءات وألفاظ وحركات تخالف الآداب العامة والتعدي على عادات وتقاليد المجتمع المصري.

 

بلاغ ضد البيج ياسمين

وجاء في البلاغ المقدم، إن البيج ياسمين ظهرت في مقاطع الفيديو تفسد الذوق العام وتبث أفكارا تؤثر بالسلب على الشباب والمراهقين لتشبهها بالرجال.


وأضاف مقدم البلاغ، أنها تتشبه بالرجال من خلال نشر مقاطع فيديو تعتدي على قيم وعادات المجتمع المصري وتتعمد نشر فيديوهات التشبه بالرجال لإثارة الجدل والبلبلة لرفع نسب المشاهدات، كما أنها تهين المرأة المصرية وتسيئ لها بتلك الأفعال.
 

وطالب السلطات المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة لوقف هذا المحتوى ومحاسبة صانعه، حفاظًا على القيم العامة وحماية النشء من الانحدار الأخلاقي.

