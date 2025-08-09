السبت 09 أغسطس 2025
حوادث

تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية "شبكة العملة" لـ 13 سبتمبر

محكمة، فيتو
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 9 متهمين بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي، في القضية المعروفة بخلية شبكة العملة  لجلسة 13 سبتمبر لمرافعة النيابة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

 

محاكمة 9 متهمين بخلية شبكة العملة

ووجه للمتهمين في القضية رقم 13402 لسنة 2024، أنهم خلال الفترة من مطلع عام 2022 حتى 16 يناير 2023، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ومحافظات أخرى ارتكبوا جرائم  الإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية والإضرار بالنظام المالي والبنكي.


 وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بشراء العملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، وإعطاء ذويهم ما يقابلها بالعملات المحلية، مما أضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

