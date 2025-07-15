حبس متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من محل في الوراق

أمرت نيابة الجيزة بحبس سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية، من محل في الوراق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الوراق، بلاغ من جواهرجي، أفاد فيه بتورط سيدة في سرقة مشغولات ذهبية من المحل الخاص به.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إلى هوية المتهمة، وبإعداد كمين لها، تم ضبطها.

بمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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