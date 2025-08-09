التفاصيل الكاملة لوفاة طبيبة قصر العيني سلمى حبيش.. جامعة القاهرة ترفض ربط الواقعة بالإجهاد وضغط العمل.. ونقابة الأطباء تكشف أسباب هذه الحالات

شهدت مستشفى قصر العيني، حالة وفاة جديدة لطبيبة الامتياز سلمى حبيش، تقيم في المحلة الكبرى، بشكل مفاجئ أثناء عملها بمستشفى قصر العيني إثر إصابتها بهبوط في الدورة الدموية.

ونعت جامعة القاهرة في بيان رسمي صادر عنها سلمى محمد حبيش الطبيبة بـجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والتي كانت تقضي فترة الامتياز بكلية طب قصر العيني، ووافتها المنية مساء أمس، وتقدمت الجامعة بخالص التعازي والمواساة لأسرتها وزملائها، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

أسباب وفاة طبيبة الامتياز داخل قصر العيني

وأعربت الجامعة عن أسفها لفقدان إحدى طبيباتها الشابات، وأكدت أنه وفق الثابت من التقارير الطبية وملابسات الواقعة، أن سبب الوفاة لم يكن مرتبطًا بالإجهاد أو ضغط العمل، كما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكده حرصها على توفير بيئة عمل آمنة وداعمة لجميع أعضائها من الأطباء وهيئة التمريض والطلاب، مشددة على أن المستشفيات الجامعية تعمل وفق المعايير الطبية والمهنية المتعارف عليها، وأنها لا تتوانى عن تقديم الدعم والرعاية لجميع منتسبيها.

أسباب تزايد وفيات شباب الأطباء

وعن أسباب تزايد وفيات شباب الأطباء خلال الفترة الأخيرة، قال الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، إنه خلال السنوات الماضية توفى عدد كبير من شباب الأطباء أثناء وجودهم في المستشفى نتيجة كثرة الإرهاق وقلة النوم، حيث تتأثر وظائف الجسم والقلب، ولا يوجد تغذية كافية مع التوتر والعصبية والضغط في التعامل مع المرضى فيصابون بأزمات قلبية قاتلة.

وأوضح لـ"فيتو" أن الأفضل حصول الطبيب على نوبتجية 24 ساعة ويحصل على ثاني يوم إجازة، مشيرا إلى أن قلة أعداد الأطباء تتسبب في ضغط العمل على الأطباء الموجودين في المستشفيات.

وكشف عن أهم التحديات التي تواجه شباب الأطباء منها الوضع المادي السيء والسكن غير الآدمي وعدد ساعات العمل الكثيرة، فضلا عن زيادة مصروفات التسجيل في الدراسات العليا سواء دبلوم أو ماجستير ٧ أو ٨ آلاف جنيه سنويا ورغم وجود اتفاق لدعم الدراسات العليا من وزارة الصحة إلا أنه لم يحدث.

وأوضح الدكتور جمال عميرة: “ نواب الأطباء هم من يعالجون الشعب ومتواجدين ٢٤ ساعة في المستشفيات، بينما كبار الأطباء يتواجدون فترات محددة سواء في المرور أو العمليات أو العيادة لساعات، والطبيب إنسان له ساعات راحة ويحتاج لزيارة أسرته وعائلته وكثيرا ما يقيمون في المستشفى ١٥ يوما دون مغادرة”.

ولفت إلى أن المستشفيات قائمة على النواب والأطباء صغار السن الذين يتعلمون من الاستشاريين، وهم متفرغين للعمل في العيادات وأقسام المستشفى، مشيرا إلى أنه إذا قابلته مشكلة صحية بسيطة يحلها وإذا كانت صعبة يستدعي الكوادر الأكبر سواء المعيد أو المدرس المساعد أو الأستاذ في الجامعة وفي وزارة الصحة يستدعي الأخصائي أو الاستشاري.

وأكد عميرة أن النائب يحصل على ٨ نوبتجيات شهريا ولكن أماكن كثيرة تعطي له ١٦ نوبتجية ويعمل ٣٦ ساعة متواصلة، ينام فيهم ٤ ساعات فقط ولو مكان به عجز أطباء لا ينام نهائيا، خاصة أن العمل قائم عليهم في تخصصات مثل العناية المركزية".

جدير بالذكر أن التحريات الأولية لرجال أمن القاهرة أكدت أن الطبيبة تعرضت لإرهاق شديد نتيجة ضغط العمل، بعدما واصلت أداء مهامها على مدار فترتين متتاليتين (شفتين) دون تناول الطعام، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ.

وسارع زملاؤها لمحاولة إنعاشها وتقديم الإسعافات الأولية، قبل نقلها إلى وحدة العناية المركزة، إلا أنها فارقت الحياة.

