«دولة التلاوة» يعلن نتائج تصويت الحلقة العاشرة وتأهل 5 متسابقين بعد منافسات قوية

دولة التلاوة، أعلنت الحلقة العاشرة من برنامج «دولة التلاوة» نتائج تصويت المتسابقين، عقب أداء قرآني متميز شهدته الحلقة، وأسفر عن تأهل خمسة متسابقين إلى المرحلة المقبلة من المنافسات، في ظل إشادة واسعة من لجنة التحكيم بمستوى الأداء وجودة التلاوة، وذلك ضمن إطار البرنامج الهادف إلى اكتشاف أفضل المواهب في ترتيل وتجويد القرآن الكريم من مختلف محافظات الجمهورية.

عبد الله عبد الموجود يتصدر التصويت ويحقق أعلى عدد من الأصوات

وجاء المتسابق القارئ عبد الله عبد الموجود في صدارة نتائج التصويت، بعدما حصل على 269 صوتًا، ليؤكد حضوره القوي واستمرار تألقه خلال حلقات البرنامج، مدعومًا بأداء متقن ولافت حظي بإعجاب المتابعين ولجنة التحكيم على حد سواء.

منافسة قوية بين محمود السيد ومهنا ربيع وعمر ناصر ومحمد محفوظ

وحل المتسابق القارئ محمود السيد عبد الله في المركز الثاني بعد حصوله على 268 صوتًا، يليه القارئ مهنا ربيع بـ 263 صوتًا، فيما حصل كل من القارئ عمر ناصر والقارئ محمد محفوظ على 259 صوتًا لكل منهما، في دلالة واضحة على تقارب المستويات وقوة المنافسة بين المتسابقين.

مواجهة فاصلة بين عمر ناصر ومحمد محفوظ لحسم المتأهل الأخير

وباعتبارهما الأقل في عدد الأصوات، دخل كل من عمر ناصر ومحمد محفوظ في منافسة فاصلة لاختيار قارئ واحد فقط للتأهل إلى المرحلة التالية، حيث جرى الاحتكام إلى لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» للفصل بينهما وفقًا للمعايير الفنية والعلمية المعتمدة.

لجنة التحكيم تحسم القرار وتختار محمد محفوظ للتأهل إلى المرحلة المقبلة

وبعد تقييم دقيق للأداءين، قررت لجنة تحكيم «دولة التلاوة» اختيار القارئ محمد محفوظ ليفوز بالمقعد الأخير ويتأهل رسميًا إلى المرحلة المقبلة من منافسات المسابقة، تقديرًا لمستواه الفني وتمكنه من أحكام التلاوة، ليكتمل بذلك عقد المتأهلين الخمسة.

«دولة التلاوة» يواصل اكتشاف الأصوات القرآنية الواعدة وسط متابعة جماهيرية واسعة

ويواصل برنامج «دولة التلاوة» تقديم مستويات متميزة من التلاوات القرآنية، وسط متابعة جماهيرية متزايدة، بما يعكس نجاحه في اكتشاف المواهب القرآنية الواعدة ودعمها، وترسيخ مكانته كمنصة رائدة لاكتشاف نجوم التلاوة في مصر.

