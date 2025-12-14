الأحد 14 ديسمبر 2025
رياضة

آرسنال يخطف فوزا قاتلا من وولفرهامبتون في مباراة الأهداف العكسية بالدوري الإنجليزي

آرسنال
آرسنال
فاز فريق أرسنال على نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

سجل جونستون وموسكيرا لاعبي وولفرهامبتون هدفي آرسنال بالخطأ في مرماهم في الدقيقتين 70 و90+4، بينما أحرز تولو هدف الولفز في الدقيقة 90.

تشكيل آرسنال ضد وولفرهامبتون

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – هينكابي – تيمبر.

في خط الوسط:ومارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – إيزي – بوكايو ساكا.

في خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي – فيكتور جيوكيريس.

وجاءت قائمة البدلاء كالتالي: أريزابالاجا – لويس-سكلي – نورجارد – ميرينو – أوديجارد – نوانيري – تروسارد – مادويكي – جيسوس.

تشكيل وولفرهامبتون أمام آرسنال 

فيما جاء تشكيل وولفرهامبتون كالتالي: يوهانستون - دوهيرتي - موسكيرا - أجبادو - توتي - ولفي - كريسي - أندري - جوميز - هوانج – لارسين.

ترتيب وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة يواصل آرسنال تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، في حين يحتل وولفرهامبتون، المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

