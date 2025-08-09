السبت 09 أغسطس 2025
تأجيل محاكمة 73 متهما في خلية التجمع لـ13 أكتوبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بـ خلية التجمع الإرهابية لجلسة 13 أكتوبر للشهود.

محاكمة 73 متهما في خلية التجمع

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

 

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، أنه تم إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية، من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربين، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.  

محاكمة 73 متهما في خلية التجمع خلية التجمع التجمع خلية التجمع الإرهابية

