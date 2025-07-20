ماس كهربائي وراء حريق مخازن أبو صير بالبدرشين

أكدت التحريات الأولية للمعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة أن ماسا كهربائيا كان السبب فى الحريق الذى شب بمخزنين للأجهزة الكهربائية بمنطقة أبو صير بدائرة مركز شرطة البدرشين وأدى لتفحهما واحتراق سيارة ميكروباص بسبب احتواء المخازن علي مواد قابلة للاشتعال من ادوات كهربائية.

ويواصل رجال البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات لكشف ملابسات الحادث.

وكانت البداية بتلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من العقيد هانى عكاشة مفتش مباحث البدرشين يفيد فيه بنشوب حريق بمخزنين للأدوات الكهربائية مما أدى إلى احتراقهما بالكامل، وكذا سيارة ميكروباص كانت بمخزن فيهما دون أي إصابات، وتولت النيابة التحقيق.



كما تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب في مخزن أبو صير بمنطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة.



عقب ان دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة في مخزن بمنطقة أبو صير بالبدرشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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