ضبط مفتش صحة استخرج تصريح دفن لفتاة أجبرتها أسرتها على إنهاء حياتها بالوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مفتش صحة، لقيامه باستخراج تصريح دفن لفتاة أجبرتها أسرتها على التخلص من حياتها دون الكشف عليها بمنطقة الوراق، كما تم ضبط 4 من أفراد أسرتها.

أسرة تجبر فتاة على إنهاء حياتها بالوراق

وردت معلومات للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، تفيد بقيام أسرة فتاة بإجبارها على التخلص من حياتها ودفنها بعد الادعاء بوفاتها مصابة بكورونا، وتم تشكيل فريق بحث وتحر للتأكد من صحة المعلومات.

وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة المتوفاة تبلغ من العمر 15 سنة، طالبة بالمرحلة الإعدادية ومتعددة العلاقات، وأنها حملت سفاحا من تلك العلاقات دون معرفة والد الطفل، وهربت وعاشت بمنزل صديقتها بمنطقة الساحل، حتى وضعت الطفل وبعدها توجهت لمنزل أسرتها.



وأضافت التحريات، أن أسرتها أجبرتها على إلقاء الطفل بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبعد مرور عدة أيام قاموا بإجبارها على تناول أقراص غلة سامة وتوفيت، ثم توجهوا بها إلى أحد مقابر أسرة والدتها ودفنوها، وتوجهوا إلى مكتب الصحة ودفعوا رشوة للمفتش واستخرج تصريح دفن لها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط مفتش الصحة ووالدة الفتاة وجدتها وعمها ونجل عمها واقتيادهم الى ديوان القسم.

ونجح رجال المباحث في الوصول للطفل ابن الضحية وتبين عثور مواطن عليه وقيامه بتربيته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

