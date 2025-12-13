الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا

18 حجم الخط

يترقب الآلاف من الطلاب وأسرهم الإعلان الرسمي عن نتيجة قبول كلية الشرطة للعام الدراسي الجديد، حيث أعلنت مصادر بوزارة الداخلية أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا للإفصاح عن أسماء المقبولين بعد إتمام جميع مراحل الاختبارات والفحص الطبي والنفسي واللياقة.

من المقرر أن يُعقد المؤتمر داخل أكاديمية الشرطة بحضور اللواء مساعد وزير الداخلية ورئيس الأكاديمية، على أن يتم كشف نتائج القبول النهائية واعتمادها رسميًا من قبل القيادات الأمنية.

بعد الإعلان الرسمي، سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية التي تُرسل للمقبولين مباشرة.

المؤتمر المنتظر غدًا لا يقتصر فقط على إعلان الأسماء، بل سيوضح الضوابط والمعايير التي اعتمدتها الوزارة في عملية الاختيار، وتفاصيل الإجراءات التالية للطلاب المقبولين لاستكمال رحلتهم التعليمية والأمنية.

