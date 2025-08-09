بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

تقدم محامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ضد مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر يتهمها بالتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وجاء في البلاغ أنه بعد ضبط التيك توكر شاكر وصدور قرار من النيابة العامة بحبسه، ظهرت مروة حلمي صديقة التيك توتر شاكر تحرض المواطنين علانية ضد مؤسسات الدولة وظهرت في الفيديوهات تدعو المواطنين لعدم الانقياد للقوانين، وتتهم مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية بتلفيق الاتهامات ضد شاكر.

وأضاف البلاغ: “ما ارتكبته المدعوة مروة حلمي صديقة شاكر يمثل جرائم وفق نصوص المواد 174و175 و176 و177 عقوبات بعقوبة بالسجن 5 سنوات والغرامة على كل فعل علنا من شأنه التحريض على تغيير المبادئ الدستورية ونظام الحكم والترويج للمذاهب محددة وتغيير الهيئة الاجتماعية بالتحريض أو المساعدة أو التميز لصالح طائفة محددة والتحريض للمواطنين على عدم الانقياد للقوانين بهدف تكدير السلم العام”..

وطالب البلاغ بالتحقيق الفوري مع مروة حلمي صديقة شاكر لارتكابها جرائم التحريض علنا ضد مؤسسات الدولة، واستصدار أمر بمنعها من السفر والتحفظ على أموالها وضبطها وإحضارها بعد الأمر بإجراء التحريات الأمنية وتقنين الإجراءات تمهيدا لتقديمها لمحاكمة عاجلة مع اتخاذ اللازم قانونا.

