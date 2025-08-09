إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم أمام جامعة القاهرة

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأتوبيس أمام جامعة القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث جامعة القاهرة اليوم

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة بأتوبيس بمطلع كوبري ثروت أمام جامعة القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأتوبيس أمام مطلع كوبري ثروت أمام جامعة القاهرة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.