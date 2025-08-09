السبت 09 أغسطس 2025
حوادث

إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم أمام جامعة القاهرة

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأتوبيس أمام جامعة القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث جامعة القاهرة اليوم 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة بأتوبيس بمطلع كوبري ثروت أمام جامعة القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأتوبيس أمام مطلع كوبري ثروت أمام جامعة القاهرة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

