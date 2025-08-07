الخميس 07 أغسطس 2025
رجال الشرطة ردولها حقها، طالبة من ذوي الهمم تكشف تفاصيل التنمر عليها بالبحيرة (فيديو)

أثناء واقعة الطالبة
أثناء واقعة الطالبة امل

التقت " فيتو " مع الطالبة أمل محسن من ذوي الهمم المصابة بإعاقة ذهنية بسيطة، صاحبة الواقعة الشهيرة لتعرضها للتنمر من صاحب بقالة قام بإهانتها بمدينة بدر بمحافظة البحيرة، واستجابة الشرطة السريعة لنجدتها وتوصية الرئيس عبد الفتاح السيسي وانتشار الواقعة بين رواد التواصل الاجتماعي.  

وأكدت أمل، طالبة بكلية التجارة بجامعة مدينة السادات، أنه أثناء دخولها محل البقالة لشراء كارت شحن هاتفها بـ ٢٢ جنيها، كان لديها رغبة في شراء لبان بـ ٣ جنيه باقي حسابها، وعند اعتراضها على طريقة حديث صاحب محل البقالة معها، قام بإلقاء المبلغ المالي في وجهها بأسلوب غير مهذب، وشعورها بالتعرض للإهانة ليبدأ صاحب محل البقالة بالتنمر علي مرضها بقوله: "غوري بوشك ده ". 

 

استجابتهم السريعة جدا لبلاغها

وأشارت أمل، إلى أنها هددت صاحب المحل بأنها ستتصل بالشرطة، ليزداد سخرية منها، ردا على تهديدها ومستهزئا بظروفها الصحية، وأنها لن تستطيع فعل شيء، لتسارع أمل بالاتصال بشرطة النجدة، لتفاجئ واستجابتهم السريعة جدا لبلاغها وذلك في أقل من ٥ دقائق. 

صعبت عليا نفسي

وأعربت أمل، عن مدى سعادتها وعدم تصديقها لهذه الاستجابة السريعة، مؤكدة استغرابها من سرعة رد حقها مما أدى إلى بكائها قائلة: " صعبت عليا نفسي "، ليرد ضابط الشرطة علي بكائها قائلا: " لا تبكي. دموعك غالية علينا وعلى بلدك والرئيس السيسي موصي عليكم.. هناخد حقوقكم من أي شخص يضايقكم  ".

وأضافت أمل، أن ضابط الشرطة نجح في احتوائها والسيطرة على الموقف، ووجهت الطالبة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، وشرطة النجدة بمحافظة البحيرة.

