القبض على طرفي مشاجرة بالزجاجات المشتعلة والتلويح بالسلاح لخلافات الجيرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن إلقاء أحد الأشخاص زجاجات بها مادة مشتعلة، وتلويح آخرين بأسلحة بيضاء والتراشق بالحجارة أمام أحد المنازل بـالبحيرة، وتمكن رجال الأمن من ضبط طرفي المشاجرة.

فيديو مشاجرة بزجاجات مشتعلة بالبحيرة

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إلقاء أحد الأشخاص زجاجات بها مادة مشتعلة وتلويح آخرين بأسلحة بيضاء والتراشق بالحجارة أمام أحد المنازل بالبحيرة.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 أغسطس تلقي مركز شرطة المحمودية بالبحيرة بلاغا بنشوب مشاجرة ومصابين بين طرف أول: (4 أشخاص بينهم "2 مصابان بجروح متفرقة بالجسم وأحدهم محجوز بالمستشفى لتلقى العلاج") وطرف ثان: (شخصان "مصابان بكدمات وسحجات")، جميعهم مقيمون بدائرة المركز لخلافات حول الجيرة، تعدى خلالها الطرفان على بعضهم بالضرب باستخدام (سلاح أبيض) والتراشق بالحجارة وإحداث الإصابات المشار إليها ، وقيام أحد أفراد الطرف الأول بإلقاء زجاجات بها مادة مشتعلة "بنزين" أمام منزل الطرف الثانى بسبب ذات الخلافات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الأول السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها على النحو المشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.