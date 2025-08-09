السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على طرفي مشاجرة بالزجاجات المشتعلة والتلويح بالسلاح لخلافات الجيرة بالبحيرة

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن إلقاء أحد الأشخاص زجاجات بها مادة مشتعلة، وتلويح آخرين بأسلحة بيضاء والتراشق بالحجارة أمام أحد المنازل بـالبحيرة، وتمكن رجال الأمن من ضبط طرفي المشاجرة.

فيديو مشاجرة بزجاجات مشتعلة بالبحيرة

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن  إلقاء أحد الأشخاص زجاجات بها مادة مشتعلة وتلويح آخرين  بأسلحة بيضاء والتراشق بالحجارة أمام أحد المنازل بالبحيرة.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 أغسطس تلقي مركز شرطة المحمودية بالبحيرة بلاغا بنشوب مشاجرة ومصابين بين طرف أول: (4 أشخاص بينهم "2 مصابان بجروح متفرقة بالجسم وأحدهم محجوز بالمستشفى لتلقى العلاج") وطرف ثان: (شخصان "مصابان بكدمات وسحجات")، جميعهم مقيمون بدائرة المركز لخلافات حول الجيرة، تعدى خلالها الطرفان على بعضهم بالضرب باستخدام (سلاح أبيض) والتراشق بالحجارة وإحداث الإصابات المشار إليها ، وقيام أحد أفراد الطرف الأول بإلقاء زجاجات بها مادة مشتعلة "بنزين" أمام منزل الطرف الثانى بسبب ذات الخلافات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الأول السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها على النحو المشار إليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز شرطة المحمودية البحيرة وزارة الداخلية فيديو مشاجرة بزجاجات مشتعلة بالبحيرة مشاجرة بزجاجات مشتعلة بالبحيرة فيديو مشاجرة بزجاجات مشتعلة مشاجرة بزجاجات مشتعلة

مواد متعلقة

اشتعال محول كهرباء بسبب مشاجرة بين عائلتين فى قنا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالشرقية

الأكثر قراءة

النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

زيزو يقود تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

بلاغ للنائب العام يتهم البيج ياسمين بنشر فيديوهات تفسد الذوق العام

وفاة "عامل نظافة" بالزقازيق تُشعل مشاعر الحزن، ومطالب شعبية بتكريم اسمه (فيديو)

الأستاذ محاصر، ساويرس يعلق على كارثة تحيط بتمثال نجيب محفوظ في الجيزة

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

تفاصيل قرعة الأدوار التمهيدية لـ دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم بتهمة نشر الفسق والفجور (فيديو)

خدمات

المزيد

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علامات وأشراط الساعة في القرآن الكريم

الأوقاف تنظِّم ندوة توعوية للنشء حول آداب الطريق وتعزيز السلوك الحضاري بالإسكندرية

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads