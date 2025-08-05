الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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حوادث

منهم شاكر وليلى الشبح، غسيل الأموال تفحص حسابات 8 بلوجرز متهمين بنشر محتويات مخلة

ليلى الشبح
ليلى الشبح

كلفت نيابة الشئون الاقتصادية والتجارية إدارة غسيل الأموال بمباحث الأموال العامة بفحص حسابات والمحافظ الاليكترونية للبلوجرز المضبوطين محمد شاكر ومداهم وليلى الشبح وسوزي الأردنية وعلياء قمرون وأم سجدة وأم مكة ومحمد عبد العاطي، والمحبوسين على ذمة اتهامهم بنشر محتوى يسيء للقيم الأسرية وحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري. 

ونفى البلوجر شاكر نشره أي محتوى مخل، قائلا: "عمري ما قلت كلمة عيب في لايفاتي ولما كنت بلاقي حد هيتجاوز كنت بوقفه عند حده".

وأضاف البلوجر شاكر أن أحد منافسيه هو من حاول الإيقاع به وقد يكون قد وضع له السلاح في السيارة نافيا صلته به، مشيرا إلى أنه يتعاطى مخدر الحشيش من باب التفاريح.


تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله

 

وذكر بيان أمني أنه في إطار جهود  وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي للمحتوى المخالف للقيم والمبادئ المجتمعية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع المحتوى المعروف باسم " البلوجر شاكر" ومدير أعماله، وذلك بعد ورود عدة بلاغات تفيد بقيام المذكور بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اعتداءً على القيم الأسرية وإساءة استخدام منصات التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات، لاحقت قوات الشرطة المتهمين وضبطتهما بمحافظة القاهرة، حيث عُثر بحوزة صانع المحتوى على سلاح ناري غير مرخص، كما تم ضبط كمية من مخدري الحشيش والأيس بحوزته ومدير أعماله.


وبمواجهتهما، أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، واعترفا بتصوير ونشر المحتوى محل البلاغات بغرض رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر الإنترنت.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في رصد وضبط أي ممارسات إلكترونية تمس القيم والأخلاق العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مرتكبيها.

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نيابة الشئون الاقتصادية والتجارية ادارة غسيل الاموال مباحث الأموال العامة محمد شاكر مداهم ليلى الشبح سوزي الأردنية علياء قمرون أم سجدة

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