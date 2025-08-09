السبت 09 أغسطس 2025
بلاغ للنائب العام يتهم البلوجر لوشا بالتحريض على العنف والانحلال الأخلاقي

البلوجر لوشا
البلوجر لوشا

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام يتهم البلوجر لوشا، بنشر فيديوهات عبر حسابه الشخصي يخالف قيم وتقاليد المجتمع تمس القيم الأسرية والدينية، وتحرض على العنف والانحلال الأخلاقي، خاصة بين فئة الأطفال والمراهقين.

 

بلاغ  ضد البلوجر لوشا

وجاء في البلاغ المقدم، أن ما يقوم به المشكو في حقه بالتحريض على الفجور والفسق: نشر مقاطع تتضمن إيحاءات وإسقاطات جنسية فجّة تتعارض مع قيم المجتمع المصري، وازدراء الأديان: تضمن بعض المحتوى تهكمًا صريحًا على ألفاظ وآيات دينية وتوظيفًا ساخرًا لها في مواقف هزلية، واستغلال أطفال قُصّر عبر إشراك أطفال صغار في مشاهد غير لائقة، قد تُعرضهم لأضرار نفسية واستغلال إعلامي.

 

وطالب السلطات المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة لوقف هذا المحتوى ومحاسبة صانعه، حفاظًا على القيم العامة وحماية النشء من الانحدار الأخلاقي.

