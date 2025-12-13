المتسابق مهنا ربيع يخطف أنظار لجنة تحكيم «دولة التلاوة» بقراءة من سورة سبأ (فيديو)

18 حجم الخط

دولة التلاوة، شهد برنامج «دولة التلاوة» تألق المتسابق القارئ مهنا ربيع، الذي قدم تلاوة رائعة من سورة سبأ، اتسمت بالإتقان والتمكن من أحكام التلاوة، ما لفت أنظار لجنة التحكيم وأثار إعجابها بالأداء الصوتي والحضور القوي على المسرح.

الدكتور طه عبد الوهاب: قراءة رائعة وأداء يعكس موهبة أصيلة من كفر الزيات

وأشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات وعضو لجنة التحكيم، بتلاوة مهنا ربيع، مؤكدًا أنها قراءة رائعة تعكس موهبة حقيقية، قائلًا:«قراءة رائعة.. أبدعت في تلاوتك، وأنت من بلد كفر الزيات، وهي بلد أنجبت العمالقة»، في إشارة إلى الإرث العريق للمنطقة في إنجاب الأصوات المتميزة.

الشيخ حسن عبد النبي: صوت قوي وأحكام متقنة دون ملاحظات

ومن جانبه، أثنى الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف وعضو لجنة التحكيم، على أداء المتسابق، مؤكدًا قوة صوته والتزامه بأحكام التلاوة، قائلًا:

«صوتك قوي وأحكامك تمام»، في شهادة واضحة على جودة الأداء وخلوه من الأخطاء المؤثرة.

«دولة التلاوة» يواصل تقديم نماذج قرآنية متميزة من مختلف محافظات الجمهورية

ويأتي تألق القارئ مهنا ربيع ضمن إطار رسالة برنامج «دولة التلاوة» الهادفة إلى اكتشاف ودعم المواهب القرآنية من مختلف محافظات الجمهورية، وتقديم نماذج مشرفة تعكس جمال التلاوة المصرية وأصالتها.

منافسة متصاعدة ومستويات متميزة في مراحل البرنامج المختلفة

وتشهد حلقات «دولة التلاوة» منافسة متصاعدة بين المتسابقين، في ظل تقارب المستويات وارتفاع جودة الأداء، ما يعكس نجاح البرنامج في استقطاب أصوات قرآنية واعدة تمتلك الموهبة والالتزام العلمي بفنون التلاوة والتجويد.

