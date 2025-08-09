تأييد السجن المشدد 15 سنة لعامل بتهمة قتل نجله طعنًا في بلبيس

قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بمحافظة الشرقية، اليوم، وبإجماع الآراء، بتأييد حكم أول درجة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عامًا، بعد إدانته بقتل نجله طعنًا بسكين إثر مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة بلبيس.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي

تعود وقائع القضية رقم 8324 لسنة 2024 جنايات بلبيس، والمقيدة برقم 6681 لسنة 2024 كلى جنوب الزقازيق، إلى قيام المتهم "الـ. ع. ع" (53 عامًا – عامل) بالتعدي على نجله "خفاجي" (22 عامًا) بسلاح أبيض، موجهًا له طعنة نافذة في الرقبة أودت بحياته في الحال، على خلفية خلافات مالية بينهما.

أوراق التحقيق

وذكرت أوراق التحقيق أن الجريمة وقعت دون سبق إصرار أو ترصد، وأن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الإصابة كانت قاتلة ومباشرة، فيما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد وأحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المؤيد بالاستئناف.

