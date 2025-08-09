السبت 09 أغسطس 2025
حوادث

النيابة تقرر عرض جثة شاب عثر عليه غارقا بالصف على الطب الشرعي

العثور على جثة
العثور على جثة

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة شخص عثر عليه غرق بنهر النيل بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه. 

انتشال جثة شخص غرق بالصف 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بغرق شخص بنهر النيل بإحدى قرى مركز الصف، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين غرق شخص، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثته ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة للعرض على الطب الشرعي.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وأمرت باستدعاء أهل المتوفي لسماع أقوالهم. 

نيابة الجيزة الجيزة الصف أمن الجيزة

