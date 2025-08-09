النيابة تقرر عرض جثة شاب عثر عليه غارقا بالصف على الطب الشرعي

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة شخص عثر عليه غرق بنهر النيل بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

انتشال جثة شخص غرق بالصف

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بغرق شخص بنهر النيل بإحدى قرى مركز الصف، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين غرق شخص، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثته ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة للعرض على الطب الشرعي.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وأمرت باستدعاء أهل المتوفي لسماع أقوالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.