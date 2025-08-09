السبت 09 أغسطس 2025
حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالشرقية

كشف ملابسات فيديو
كشف ملابسات فيديو مشاجرة بالشرقية وضبط طرفيها

 كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن نشوب مشاجرة بين شخصين بأحد شوارع دائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية، ظهر خلالها أحدهما يحمل سلاحًا أبيض.

تفاصيل الواقعة

 وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وهما سايسان سيارات مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وعُثر بحوزة أحدهما على السلاح الأبيض المستخدم.

 

سبب المشاجرة والإجراءات

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وبحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

