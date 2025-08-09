الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن نشوب مشاجرة بين شخصين بأحد شوارع دائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية، ظهر خلالها أحدهما يحمل سلاحًا أبيض.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وهما سايسان سيارات مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وعُثر بحوزة أحدهما على السلاح الأبيض المستخدم.

سبب المشاجرة والإجراءات

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وبحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

