الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد السقا بعد فيديو دعم محمد صلاح: هبطل تمثيل وإرموني في الزبالة

أحمد السقا، فيتو
أحمد السقا، فيتو
18 حجم الخط

أحمد السقا، أكد الفنان أحمد السقا أسفه الشديد للهجوم الذي تعرض له عقب نشر الفيديو الذي أعلن فيه دعمه للنجم محمد صلاح ومناشدته إدارة نادي ليفربول لحل مشكلته.

 

 وقال أحمد السقا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “mbc مصر”: "لاقيت الرياضة دخلت في الدين والسياسة.. وطبعا خدتني الجلالة وعز الدين أيبك اللي جوايا طلع.. عملت فيديو أدعم فيه ابننا محمد صلاح، ووجهت رسالة بالإنجليزية يمكن يكون خاني التعبير".

شرح أحمد السقا لاستخدامه كلمة "كوتش" و"ميجا ستار"

وأضاف السقا أن استخدامه لكلمة Coach كان صحيحًا حسب المصطلحات الإنجليزية داخل الملعب، مؤكدًا أن الفيديو ظل 55 دقيقة دون أن يحذفه هو. وأوضح: "استخدمت كلمة ميجا ستار لأن عندهم كده، وبنتقدم عندهم برا كده.. لكن أنا مش ميجا ستار ولا حاجة، وأقل من أقل أي حد في العالم".

أحمد السقا يتساءل عن سبب الهجوم عليه بعد فيديو دعم محمد صلاح: صبره على نفسه نفد

أوضح الفنان أنه صعب عليه أن يتعرض لهذا الهجوم بعد فيديو دعم محمد صلاح، قائلًا: "صعبت عليا نفسي 6 ساعات الواحد اتنشر عرضه، ليه يتعمل معايا كده؟ الناس طلعت توجه لي إهانة ليه؟ أقل إهانة عقابها 3 سنين سجن". 

وأكد السقا أنه لن يقدم بلاغات ولن يضر أحدًا، وأنه مسامح، مشددًا على أن نيته كانت صادقة وعفوية.

أحمد السقا: دعم محمد صلاح بعفوية وصدق 

وأفاد السقا أن الفيديو كان هدفه دعم محمد صلاح والتحدث بعفوية وصدق، وليس لأي أغراض أخرى، قائلًا: "أنا مش مختل عشان أخاطب مجلس إدارة نادي ليفربول"، في إشارة إلى أن رد فعله كان نابعًا من حبه واهتمامه باللاعب المصري.

تصريح نهائي لـ أحمد السقا: استعداده للتوقف عن التمثيل

واختتم أحمد السقا تصريحاته قائلًا: "أنا ممكن بكره الصبح أبطل تمثيل وأقطع كارنيه النقابة، لو مش عايزيني إرموني في الزبالة"، مؤكدًا أنه مستعد لتحمل أي موقف ولكنه يرفض الإساءة الشخصية أو الانتقادات الظالمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد السقا الفنان أحمد السقا عمرو أديب محمد صلاح ليفربول صلاح نادي ليفربول

مواد متعلقة

تعليق عمرو أديب على عودة صلاح للمشاركة مع ليفربول

أول تعليق من سلوت بعد عودة محمد صلاح للمشاركة أمام برايتون

مواقفه لا تتغير، السقا يواصل دعمه للنجوم من محمد صلاح إلى أزمات الوسط الفني

أحمد السقا يشعل أجواء حفل زفاف ابنة محمد هنيدي بالرقص على الدبكة اللبنانية (فيديو)

الأكثر قراءة

آرسنال يخطف فوزا قاتلا من وولفرهامبتون في مباراة الأهداف العكسية بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، فولهام يفوز خارج ملعبه 3-2 على بيرنلي

أحمد السقا بعد فيديو دعم محمد صلاح: هبطل تمثيل وإرموني في الزبالة

أشرف زكي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ عبلة كامل وحقيقة دخولها المستشفى (فيديو)

الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا

شاهد، أهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

الدوري الإنجليزي، فولهام يتقدم على بيرنلي 2-1 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الموز في المنام وعلاقته بالموت القريب

«دولة التلاوة» يعلن نتائج تصويت الحلقة العاشرة وتأهل 5 متسابقين بعد منافسات قوية

المتسابق مهنا ربيع يخطف أنظار لجنة تحكيم «دولة التلاوة» بقراءة من سورة سبأ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads