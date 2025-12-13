أحمد السقا بعد فيديو دعم محمد صلاح: هبطل تمثيل وإرموني في الزبالة

18 حجم الخط

أحمد السقا، أكد الفنان أحمد السقا أسفه الشديد للهجوم الذي تعرض له عقب نشر الفيديو الذي أعلن فيه دعمه للنجم محمد صلاح ومناشدته إدارة نادي ليفربول لحل مشكلته.

وقال أحمد السقا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “mbc مصر”: "لاقيت الرياضة دخلت في الدين والسياسة.. وطبعا خدتني الجلالة وعز الدين أيبك اللي جوايا طلع.. عملت فيديو أدعم فيه ابننا محمد صلاح، ووجهت رسالة بالإنجليزية يمكن يكون خاني التعبير".

شرح أحمد السقا لاستخدامه كلمة "كوتش" و"ميجا ستار"

وأضاف السقا أن استخدامه لكلمة Coach كان صحيحًا حسب المصطلحات الإنجليزية داخل الملعب، مؤكدًا أن الفيديو ظل 55 دقيقة دون أن يحذفه هو. وأوضح: "استخدمت كلمة ميجا ستار لأن عندهم كده، وبنتقدم عندهم برا كده.. لكن أنا مش ميجا ستار ولا حاجة، وأقل من أقل أي حد في العالم".

أحمد السقا يتساءل عن سبب الهجوم عليه بعد فيديو دعم محمد صلاح: صبره على نفسه نفد

أوضح الفنان أنه صعب عليه أن يتعرض لهذا الهجوم بعد فيديو دعم محمد صلاح، قائلًا: "صعبت عليا نفسي 6 ساعات الواحد اتنشر عرضه، ليه يتعمل معايا كده؟ الناس طلعت توجه لي إهانة ليه؟ أقل إهانة عقابها 3 سنين سجن".

وأكد السقا أنه لن يقدم بلاغات ولن يضر أحدًا، وأنه مسامح، مشددًا على أن نيته كانت صادقة وعفوية.

أحمد السقا: دعم محمد صلاح بعفوية وصدق

وأفاد السقا أن الفيديو كان هدفه دعم محمد صلاح والتحدث بعفوية وصدق، وليس لأي أغراض أخرى، قائلًا: "أنا مش مختل عشان أخاطب مجلس إدارة نادي ليفربول"، في إشارة إلى أن رد فعله كان نابعًا من حبه واهتمامه باللاعب المصري.

تصريح نهائي لـ أحمد السقا: استعداده للتوقف عن التمثيل

واختتم أحمد السقا تصريحاته قائلًا: "أنا ممكن بكره الصبح أبطل تمثيل وأقطع كارنيه النقابة، لو مش عايزيني إرموني في الزبالة"، مؤكدًا أنه مستعد لتحمل أي موقف ولكنه يرفض الإساءة الشخصية أو الانتقادات الظالمة.

