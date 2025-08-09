السبت 09 أغسطس 2025
تفاصيل صادمة في اتهام أم وجدة وعم فتاة بإجبارها علي تناول حبة غلة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام أم وجدة وعم فتاة، بقتلها، بعد إجبارها على تناول قرص غلة سام، ما أدى إلى وفاتها، ودفنها دون تصريح في منطقة العياط. 

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

ضبط أم وجدة وعم فتاة لإجبارها على الانتحار


وتبين من التحريات أن الفتاة كانت قد حملت سفاحا وهربت من المنزل، قبل أن تتمكن أسرتها من إعادتها، حيث أجبروها على تناول قرص غلة، وبعد وفاتها، أشاعوا أنها توفيت وفاة طبيعية، ثم دفنوها في منطقة العياط دون الحصول على تصريح دفن.

 

وكشفت التحريات أن أحد الأشخاص المقربين من الأسرة أبلغ رجال المباحث بالواقعة، وعلى الفور تم ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

