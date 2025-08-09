القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم بتهمة نشر الفسق والفجور (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

يأتى ذلك فى إطار ورود عدد من البلاغات ضدها لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من القبض عليها (مقيمة بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة) وبحوزتها الأدوات المستخدمة فى التصوير.

وبمواجهتها عترفت نعمة بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح مالية.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

