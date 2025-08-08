بحوزته حشيش وكوكايين، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر أوتاكا (فيديو)

الجمعة 08 أغسطس 2025
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على البلوجر أوتاكا بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.

 

وقالت إن ذلك يأتي فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد البلوجر أوتاكا صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من القبض على المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة)، وبحوزته ( كمية من مخدري "الحشيش، الكوكايين").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

