الطب الشرعي ينتهي من سحب عينات البلوجر أوتاكا لإجراء تحليل مخدرات له

انتهت مصلحة الطب الشرعي من سحب العينات من البلوجر أوتاكا والمتهم بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء وتمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة، وحيازة مواد مخدرة تمهيدا لإجراء تحليل مخدرات له. 


وتم ترحيل المتهم بواسطة قوات الأمن وتم إيداعه حجز قسم شرطة الشروق.

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر أوتاكا

وقالت إن ذلك يأتي فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد البلوجر أوتاكا صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من القبض على المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة)، وبحوزته ( كمية من مخدري "الحشيش، الكوكايين").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

