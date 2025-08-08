القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية احتفالًا بفوز أحد أقاربهما بانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية فى الهواء احتفالًا بفوز أحد أقاربهما بانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة.
فيديو إطلاق أعيرة نارية فى الهواء بالجيزة
رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إطلاق شخصين أعيرة نارية في الهواء بالجيزة، معرضان حياتهما والمواطنين للخطر.
وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (مقيمان بمحافظة الجيزة) وبحوزتهما (بندقية خرطوش "مرخصة " – طبنجة صوت).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة احتفالًا بفوز أحد الأقارب بانتخابات مجلس الشيوخ.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
