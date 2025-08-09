السبت 09 أغسطس 2025
كشف لغز واقعة مقتل شاب رميا بالرصاص في قنا

كشف لغز واقعة مقتل شاب رميا بالرصاص في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف لغز واقعة مقتل شاب بطلق ناري في قرية زليتن، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقى اللواء محمد حامد هشام، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بمصرع شاب بطلق ناري في ظروف غامضة أمام منزلهم في قرية زليتن التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص والتحريات أن المجني عليه اتفق مع صديقه إصابته بطلق ناري لاتهام أحد أقاربه بسبب وجود خلافات بينهما على قطعة أرض، وأيضًا لإنقاذ شقيقه المتهم بإصابة زوج خالته بطلق ناري قبل الواقعة بيومين حتى تكون "شكوى مقابل شكوى"، لكن الإصابة كانت قوية وأدت إلى مصرعه.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم كشف تفاصيلها والقبض على المتهم صديق المجني عليه الذي اعترف أنه ارتكب الواقعة باتفاق وطلب من المتوفي، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

