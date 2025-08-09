كشف لغز واقعة مقتل شاب رميا بالرصاص في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف لغز واقعة مقتل شاب بطلق ناري في قرية زليتن، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقى اللواء محمد حامد هشام، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بمصرع شاب بطلق ناري في ظروف غامضة أمام منزلهم في قرية زليتن التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص والتحريات أن المجني عليه اتفق مع صديقه إصابته بطلق ناري لاتهام أحد أقاربه بسبب وجود خلافات بينهما على قطعة أرض، وأيضًا لإنقاذ شقيقه المتهم بإصابة زوج خالته بطلق ناري قبل الواقعة بيومين حتى تكون "شكوى مقابل شكوى"، لكن الإصابة كانت قوية وأدت إلى مصرعه.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم كشف تفاصيلها والقبض على المتهم صديق المجني عليه الذي اعترف أنه ارتكب الواقعة باتفاق وطلب من المتوفي، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.