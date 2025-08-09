لرفضه السماح له بالغش، إيداع طالب شوه وجه زميله بالبدرشين بدور رعاية

قررت محكمة جنوب الجيزة بإيداع الطالب المتهم بالتعدي على زميله وتشويه وجهه بالبدرشين، بسبب عدم السماح له بالغش منه داخل جلسة الامتحان، بإحدى دور الرعاية.

إيداع طالب البدرشين المتهم بإحدى دور الرعاية

وكانت المحكمة قد قضت بتخفيف حكم الحبس لمدة عام بعد الحكم عامين غيابيا، على والد الطلب المتهم، لاشتراكه في الواقعة.

وتعود البداية إلى تعرض أحد الطلاب بالصف الثاني الإعدادي مقيم بمنطقة البدرشين بالجيزة، للاعتداء من قِبل زميله ووالده أمام المدرسة، ما تسبب له في جرح قطعي بالوجه قطره 27 غرزة بمنطقة الوجه، وإصابات متفرقة بالجسد على حد ادعاء والد المجني عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.