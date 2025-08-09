طالبة تنهى حياتها في الصف بسبب رفض والدها ارتباطها بحبيبها

أقدمت طالبة على التخلص من حياتها بتناول قرص الغلة في منطقة الصف جنوب محافظة الجيزة، وذلك بسبب رفض والدها زواجها من شخص تربطه بها علاقة عاطفية وفقا للمعلومات والتحريات الأولية.



العثور على جثة طالبة بالصف

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 18 سنة، داخل غرفتها بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين من خلال الفحص المبدئي أن الجثة لفتاة فى العقد الثاني من العمر، ليس بها إى أثار ظاهرية، بعد الانتهاء من المعاينة المبدئية بمعرفة الجهات المختصة، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما بدأ فريق من رجال المباحث الجنائية فى إجراء التحريات والاستماع إلى شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأشارت المعلومات الأولية إلى قيام الفتاة بالتخلص من حياتها بعد تناولها قرص غلة، مما أدى إلى وفاتها في الحال، بسبب رفض والدها لشخص تقدم لزوجها كانت على علاقة عاطفية به ورفض والدها الزواج منه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.