أخبار الحوادث اليوم: ضبط عصابة دولية للنصب على المواطنين عبر منصة "CANLOP".. القبض على المتهمين بقتل عامل لسرقة أمواله بالبحر الأحمر.. والدستورية ترفض دعوى النادي الأهلي ضد وزير الرياضة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على بلوجر شهير وآخر لقيامهما بنشر مقاطع فيديو على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية بـمنطقة المقطم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من قتل 3 عناصر إجرامية في وكر لتجارة المخدرات بميت غمر، إثر تبادل لإطلاق أعيرة نارية بدأ بها الخارجين عن القانون ضد قوات الأمن ما اضطر القوات إلى تبادل الأعيرة النارية.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمين بإنهاء حياة عامل بإحدى الشركات بـالبحر الأحمر بطلق ناري وإخفاء جثته في الجبل وسرقة أمواله.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب في مدخنة مطعم شهير بأحد العقارات السكنية بمنطقة عين شمس دون وقوع أي إصابات.

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، المتهم بالقضية رقم 11048 لسنة 2025 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 5851 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، لاتهامه بالتحرش الجنسي والاعتداء على الطفلة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالحبس 6 أشهر.

أمر المستشار أمير فتحي، المحامي العام لنيابة شمال الجيزة، بإحالة ميكانيكي، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوج شقيقته طعنا بالسلاح الأبيض بسبب خلافات زوجية في منطقة منشأة القناطر.

أسدلت محكمة جنايات بورسعيد الستار على قضية قتل طفل محل البازار منذ قليل بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي.

أمر المستشار أدهم منتصر المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، بفتح تحقيقات موسعة في واقعة ضبط ثلاثة أطنان ونصف الطن فضة وقرابة كيلو ذهب تم ضبطها بـ4 مخازن بدائرة قسم أول الرمل.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتحطيم زجاج عدد من السيارات حال توقفها بأحد الشوارع بالسويس، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

ضبطت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، عاطل وسيدة لقيامهما بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بـ محافظة الإسكندرية.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 شخصًا (4 رجال و8 سيدات)، من بينهم 6 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب قتل صديقه أثناء مشاجرة بينهما بـمنطقة مصر القديمة.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي دولي، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم باستثمار أموالهم من خلال الاشتراك بمنصة "CANLOP" نظير أرباح مالية.

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة التيك توكر محمد آل باتشينو لاتهامه بتصوير ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام وتحرض على الفسق والرذيلة إلى جلسة 31 يناير الجاري.

رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، دعوى النادي الأهلي ضد وزير الشباب والرياضة بشأن عدم دستورية عدد من قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإلزامه بالمصروفات و200 جنيه أتعاب المحاماة.

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام موظفي إحدى وحدات المرور بالجيزة بتعطيل إنهاء الإجراءات للمواطنين للحصول على مبالغ مالية.

أدلى عاطلان متهمان بقتل مسنة وسرقتها بعد أن تخفيا بنقاب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور باعترافات تفصيلية أمام نيابة بولاق الدكرور.

