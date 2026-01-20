الثلاثاء 20 يناير 2026
حوادث

تجديد حبس 3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

جدد قاضي المعارضات حبس 3 سيدات 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت تحريات الإدارة أن المتهمات كنّ يستخدمن أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، دون تمييز، وجميعهن لهن معلومات جنائية سابقة.

 وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من  ضبطهن، وبمواجهتهن اعترفن بالنشاط الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

عقوبة إعلان الدعارة عبر الوسائل المختلفة 

 

وتنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية
وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

عقوبة التحريض على الفسق في مكان عام

وطبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

عقوبة التعرض للغير بما يخدش الحياء

ووفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين  وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.

