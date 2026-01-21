دوري أبطال أوروبا، ليفربول يتقدم على مارسيليا بهدف سوبوسلاي في الشوط الأول

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، تقدم ليفربول الإنجليزي على مضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب الفيلودروم في إطار منافسات الجولة السابعة بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة بسيطرة من ليفربول الذي أهدر فرصة في الدقيقة الخامسة، بعد ركلة ركنية نفذها محمد صلاح بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها جو جوميز برأسية مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وفي الدقيقة 19، أطلق ماك أليستر لاعب ليفربول تسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.

وفي الدقيقة 23، أحرز ليفربول هدفا عن طريق هوجو إيكيتيكي، بعد عرضية قابلها بتسديدة في الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز دومينيك سوبوسلاي هدف التقدم لفريقه ليفربول بعد ركلة حرة نفذها بطريقة مميزة ليطلق تسديدة أرضية مستغلا ارتفاع الحائط البشري لتمر وتسكن الشباك، وينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول أمام مارسيليا

شهد تشكيل ليفربول تواجد المصري محمد صلاح أساسيًا في مباراة اليوم أمام مارسيليا، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات فإن محمد صلاح يخوض مباراته رقم 88 في البطولات الأوروبية الكبرى مع ليفربول، ليصبح ثالث أكثر اللاعبين في تاريخ الريدز خوضا للمباريات الأوروبية.

وعادل محمد صلاح رقم إيان جالاجان، ولا يتجاوزه في عدد المباريات مع الريدز سوى جيمي كاراجر الذي خاض 130 مباراة وستيفن جيرارد الذي لعب 111 مباراة.

وتعد هذه المباراة هي أول مباراة يبدأ فيها النجم المصري محمد صلاح بشكل أساسي منذ خسارة ليفربول أمام آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا قبل 56 يومًا.

وعاد محمد صلاح للمشاركة أساسيًا مع ليفربول في أول مباراة منذ خسارة منتخب مصر أمام السنغال وخروجه من نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية في المغرب النسخة الماضية.

تشكيل ليفربول اليوم أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

ضم تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فريمبونج، جوميز، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، جرافينبرخ، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، فلوريان فيرتز.

فيما يتواجد على دكة البدلاء كلا من: مامارداشفيلي، وودمان، إندو، كييزا، جونز، جاكبو، روبرتسون، نيوني، نجوموها.

ترتيب ليفربول ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا

ويملك ليفربول 12 نقطة في رصيده ببطولة دوري أبطال أوروبا، ويحتل المركز 11، ومارسيليا لديه 9 نقاط في رصيده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.