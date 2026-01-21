الأربعاء 21 يناير 2026
الدستورية ترفض دعوى النادي الأهلي ضد وزير الرياضة

رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، دعوى النادي الأهلي ضد وزير الشباب والرياضة بشأن عدم دستورية عدد من قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإلزامه بالمصروفات و200 جنيه أتعاب المحاماة.


طالب بعدم دستورية قرارات وزير الرياضة 

وأضافت أوراق القضية أن النادي المدعي أمام المحكمة الدستورية العليا، طالب بعدم دستورية قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أرقام: 39 لسنة 1980 و115 لسنة 1982 و189 لسنة 1982 و27 لسنة 1987 و77 لسنة 1993.

وقدمت هيئة قضايا الدولة 3 مذكرات، طلبت فيها الحكم، أصليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى، ومن باب الاحتياط الكلي برفضها.

وقدم المدعي عليه مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

 

