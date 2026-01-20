فيتو تحاور نجل ضحية زوجها ببورسعيد.. قتلها بـ٢٢ طعنة وأطالب بالقصاص العادل (فيديو)

18 حجم الخط

تحولت قضية المرأة الأربعينية التي لقيت مصرعها على يد زوجها ببورسعيد، إلى قضية رأي عام بالشارع البورسعيدي كونه حادث مأساوى أدمى القلوب ولم تعتده محافظة بورسعيد

وتنظر محكمة جنايات بورسعيد اليوم في القضية السالف ذكرها، حيث من المرتقب أن يصدر الحكم بعد قليل فيها، على المتهم والمدعو "م. ص. أ. م"

وكانت منطقة الأمل بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد شهدت حادث مأساوي، حيث لقت 'مروة عبد الغفار' مصرعها على يد زوجها بعدة طعنات أودت بحياتها على الفور.

وبكلمات تمتلىء بالحزن والأسى قال يوسف نجل الضحية لڤيتو " تفاجأت بمكالمة من زوج أمي يقول لي لقد قتلت والدتك وحاول أن " تلحقها" لو عرفت



وتابع" على الفور هرعت لمنزل أمي لأصاب بصدمة من هول الموقف، وجدت امى تسبح في دمها وطليقها طعنها ب٢٢ طعنة وقد نزع شعرها من رأسها "

واستكمل وعيناه تمتلىء بالدموع أمام المحكمة" حاولت أن أحمل امى ولكن من كثرة الجروح، كانت يدى تغوص في جراحها التي كانت تغطى من أول وجهها وحتى آخر جزء في جسمها"

المجني عليها ضحية زوجها ببورسعيد، فيتو

تزوجته بعد وفاة زوجها، ڤيتو

وعن زواج أمه من المتهم قال يوسف" انا لدى أخ وأخت وانا اكبرهم سنا، ووالدي اتوفى، وبعد فترة تزوجت امى من المتهم واستمر الزواج لمدة عامين.

خلافات مستمرة وضرب مبرح من أجل النقود، ڤيتو

وعن الخلافات بين أمه وزوجها قال يوسف " الجاني كان ييحصل من أمى على نقود دائما، وكان يطالبها دوما بذلك وإلا يضربها وبالأخص عندما تمكنت منه المواد المخدرة وأصبح مدمنا للمخدرات "

وتابع" تطور الأمر أن الجاني أصبح يعتدي بالضرب على أمى وبالسب والقذف شبه يوميا، حتى أنه حبسها لمدة شهر وكان جسدها كله كدمات وجروح من الضرب بشكل دوري ".



وبخصوص الخلاف الأقوى الذي تسبب باندلاع الخلافات على حسب تصريحات ابن المجني عليها: " زوج أمي المتهم أخذ ٢٠٠ ألف جنيه من فلوس أمى بدون علمها، وقام بشراء سيارة تاكسي، وبعد خلافات كثيرة رفض المتهم أن يسجل السيارة باسم أمي، ووصلنا لاتفاق أن يعمل عليها وردية وأنا ابنها أعمل على التاكسي وردية ثانية، ولكنه أيضا لم ينفذ ذلك الاتفاق واستمر يطالب أمي بالمزيد من الأموال وإلا يتعدى عليها بالضرب "

رسالة حزن ووجع لأمه المتوفاة، ڤيتو

وعن رسالته لأمه المتوفاة قال يوسف: " ربنا يرحمك يا أمي أنا آخر كلمة قولتها ليكي إنى بحبك اوى وهى بتحتضر، وحقيقي مش عارف أتخطى فقدانك، ولكن أخواتي الصغيرين هيفضلوا أمانة في رقبتي وهفضل أشتغل عشان اوفر لهم كل حاجة"

واختتم يوسف نجل ضحية بورسعيد حديثه مناشدا هيئة المحكمة بالقصاص العادل لوالدته قائلا" أنا أثق في نزاهه القضاء المصري وأطالب بحق والدتي ليس في جريمة القتل البشعة فقط، ولكن للظلم الذي تعرضت له لمدة عامين من الإيذاء النفسي والجسدي والضرب، والذي انتهى بجريمة قتل مروعة تدمى القلوب "

القبض على قاتل زوجته ببورسعيد بعد ساعات من هروبه

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 / 9 / 2025، بدائرة قسم الضواحي بمحافظة بورسعيد، إذ نشبت خلافات زوجية بين المتهم وزوجته المجني عليها مروة داود عبد الغفار أحمد، تطورت إلى تعديه عليها داخل مسكن الزوجية، مستخدمًا سلاحًا أبيض، مسددًا لها عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها في الحال.

وبالفعل ألقى رجال قسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد، القبض على 'محمود.أ' المتهم بقتل زوجته في منزلهم بمساكن الأمل محل الواقعة في نطاق حي الضواحي، بعد ساعات من هروبه.

.

وكشفت المعاينة الأولية ومناظرة الجثمان عن إصابة المجني عليها بعدة طعنات غائرة بمناطق متفرقة من الجسد أدت إلى وفاتها في الحال بعد نشوب خلافات زوجية بينهما.

وفور تلقي البلاغ، وجّه اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء ضياء زامل، مدير إدارة البحث الجنائي، لملاحقة المتهم وتم ضبطه في أسرع وقت.

وكثّفت الأجهزة الأمنية من جهودها بفرض إجراءات مشددة بمحيط الحادث لتعقب الجاني وضبط أداة الجريمة، فيما تولت جهات التحقيق مباشرة عملها، وقررت التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى النصر لحين التصريح بالدفن.

