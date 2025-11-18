الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
تحقيقات موسعة مع التيك توكر دانا بتهمة نشر الفسق والفجور في القاهرة الجديدة

بدأت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة التيك توكر دانا، بعد اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور والتعدي على القيم الأسرية المصرية،وتم القبض عليها بمنطقة القاهرة الجديدة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن المتهمة استغلت مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فيديوهات من شأنها التأثير السلبي في القيم الأسرية والمجتمعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر للعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

