الأمن يكشف ملابسات فيديو تحطيم شخص زجاج السيارات بأحد شوارع السويس

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتحطيم زجاج عدد من السيارات حال توقفها بأحد الشوارع بالسويس، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

الأمن يكشف فيديو تحطيم زجاج السيارات فى أحد شوارع السويس

رصدت المتابعة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتحطيم زجاج عدد من السيارات حال توقفها بأحد الشوارع بالسويس.

وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت أمس، وتمكنت الخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة السويس من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، وبحوزته عصا خشبية؛ حال قيامه بتحطيم زجاج عدد من السيارات أثناء توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم، دون مبرر.

وتبين أن مرتكب الواقعة معروف لدى الأهالى بمنطقة سكنه باهتزازه النفسى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

