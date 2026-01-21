الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القبض على 4 مسجلين قتلوا شابا وتعدوا على أسرته بالإسكندرية

القبض علي 4 مسجلين
القبض علي 4 مسجلين قتلوا شاب
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة بمديرية أمن الإسكندرية، من القبض على 4 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة، قاموا بقتل شاب بمنطقة مساكن عبد القادر غرب المدينة بعد أن تربصوا به لخلاف مع صديق له.

قتل وتعدي على الأسرة 

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوجود قتيل وتعدي على رجل وزوجته داخل محل سوبر ماركت بمساكن عبد القادر الجديدة.

انتقلت قوة أمنية برفقة سيارة الإسعاف، وتبين أن الضحية  شاب في العقد الثاني من عمره، وأقدم أربعة أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة على التربص به وطعـــنه بسكــين طعنة نافذة في الصدر، ما أدى إلى وفـاته بعد فشل محاولات إنقاذه.

صورة وتربص بالقتيل 

وبحسب التحريات التي أجرتها مباحث قسم العامرية أول فإن الضحـية لم يكن طرفًا في أي خلاف سابق، وأنه جرى استهدافه ظلـمًا على خلفية خلاف بين أطراف آخرين، مستغلين صورة نشرها المجني عليه مع أحد أطراف الخلاف على وسائل التواصل الاجتماعي كذريعة للاعــتداء.

وأوضح أهل الضحية أن المعتدين اقتحـموا محل البقالة الخاص بالعائلة واعـتدوا على والدة المجني عليه، وتسببوا في كسر واجهة المحل، قبل أن يتعرض الأب نفسه لإصـابات متفرقة أثناء محاولة إنقاذ نجله.

وتوفـي الشاب بعد محاولة إسعافه داخل المستشفى نتيجة الطعـنة النـافذة التي أصـابت قلبه مباشرة، وسط مطالب أسرته بسرعة القصاص العادل ومحاسبة جميع المتـــورطين في الحـــادث.

تحرر محضر بالواقعة برقم 1285 لسنة 2026 بقسم شرطة العامرية أول، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وجاري عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية أمن الإسكندرية مقتل شاب بالإسكندرية قسم شرطة العامرية اول مساكن عبدالقادر أمن الإسكندرية

مواد متعلقة

أزمة بمطار الإسكندرية بسبب تأجيل رحلة معتمرين مع شركة "إير كايرو"
ads

الأكثر قراءة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

هشام عز العرب: طريقة عرض فكرة "المقايضة الكبرى" خطأ ومشكلة مصر في حجم الإيرادات

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

أولى المفاجآت، الجزائر تخسر أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية لليد

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

محمد عبد الجليل يكتب: دماغ شيطان.. سقف الكوبري "بيمطّر" حشيش! تجار "الكيف" حفروا الخرسانة وعملوا دولاب للمخدرات.. والأمن يفك شفرة "أغرب مخبأ" للصنف!

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول

بدون راحة، بيراميدز يبدأ استعداداته لمواجهة بطل المغرب في دوري أبطال أفريقيا (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

سعر السكر في السوق اليوم الاربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية