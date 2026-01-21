القبض على 4 مسجلين قتلوا شابا وتعدوا على أسرته بالإسكندرية

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة بمديرية أمن الإسكندرية، من القبض على 4 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة، قاموا بقتل شاب بمنطقة مساكن عبد القادر غرب المدينة بعد أن تربصوا به لخلاف مع صديق له.

قتل وتعدي على الأسرة

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوجود قتيل وتعدي على رجل وزوجته داخل محل سوبر ماركت بمساكن عبد القادر الجديدة.

انتقلت قوة أمنية برفقة سيارة الإسعاف، وتبين أن الضحية شاب في العقد الثاني من عمره، وأقدم أربعة أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة على التربص به وطعـــنه بسكــين طعنة نافذة في الصدر، ما أدى إلى وفـاته بعد فشل محاولات إنقاذه.

صورة وتربص بالقتيل

وبحسب التحريات التي أجرتها مباحث قسم العامرية أول فإن الضحـية لم يكن طرفًا في أي خلاف سابق، وأنه جرى استهدافه ظلـمًا على خلفية خلاف بين أطراف آخرين، مستغلين صورة نشرها المجني عليه مع أحد أطراف الخلاف على وسائل التواصل الاجتماعي كذريعة للاعــتداء.

وأوضح أهل الضحية أن المعتدين اقتحـموا محل البقالة الخاص بالعائلة واعـتدوا على والدة المجني عليه، وتسببوا في كسر واجهة المحل، قبل أن يتعرض الأب نفسه لإصـابات متفرقة أثناء محاولة إنقاذ نجله.

وتوفـي الشاب بعد محاولة إسعافه داخل المستشفى نتيجة الطعـنة النـافذة التي أصـابت قلبه مباشرة، وسط مطالب أسرته بسرعة القصاص العادل ومحاسبة جميع المتـــورطين في الحـــادث.

تحرر محضر بالواقعة برقم 1285 لسنة 2026 بقسم شرطة العامرية أول، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وجاري عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

