ضبط تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بالقاهرة والجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 شخصًا (4 رجال و8 سيدات)، من بينهم 6 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

حيث تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأطفال، وتمكنت من ضبط المتهمين و20 حدثًا من المعرضين للخطر، حيث كان التشكيل العصابي يجبر الأطفال على ممارسة أنشطة التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

وعقب المواجهة، اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لمجالس الأهالي بعد أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية لضمان حمايتهم واستقرارهم.

