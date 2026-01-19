الإثنين 19 يناير 2026
حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مواد البناء بمنشأة القناطر

ضبط متهمين بسرقة
ضبط متهمين بسرقة حديد مسلح في منشأة القناطر، فيتو
تمكنت إدارة مباحث السرقات بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي  تخصصت في سرقة أدوات التسليح والبناء من مساكن تحت الإنشاء بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وبتشكيل فريق بحث وجمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيط بالأماكن التي استهدفها المتهمين، تم تحديد هويتهم وتوجيه حملة أسفرت عن ضبطهم.

 واعترف المتهمون بارتكاب 5 وقائع سرقة مماثلة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم سيئ النية تاجر خردة، والذي جرى ضبطه وبحوزته جميع المسروقات. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

عقوبة السرقة 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على حبس من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ويعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

