الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو
18 حجم الخط

سعر كرتونة البيض اليوم، شهدت أسعار بيض المائدة انخفاضًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض والبلدي.

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية: 

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 107 جنيهات و118 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 109 إلى 120 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة. 

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 110 إلى 120 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 112 إلى 122 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.  

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 119 جنيها إلى 120 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 121 جنيها إلى 122 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار البيض اسعار البيض اليوم سعر البيض سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض اسعار كرتونة البيض فيتو موقع فيتو كرتونة البيض بكام سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر سعر بيض بلدي بيض بلدي بيض أحمر بيض أبيض سعر البيضه البيضة بكام
ads

الأكثر قراءة

زد يفوز على المصري بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم على الاتحاد 2 / 1 بالشوط الأول وأفشة يسجل

محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

سرى الدين يتعهد بالحفاظ على مؤسسة الوفد الإعلامية وعدم غلقها حال فوزه برئاسة الحزب

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

كأس مصر، المصري وزد إف سي يتعادلان سلبيا ويلجآن للوقت الإضافي (صور)

خدمات

المزيد

تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظ بالبحوث الإسلامية يوضح كيفية الاستعداد لشهر رمضان (فيديو)

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالنجاة من الكروب والأزمات

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

المزيد
الجريدة الرسمية