الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بمصر القديمة إثر خلاف على أولوية المرور

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "ملاكى" بإلقاء حجر على زجاج سيارته وتهشيمه بسبب خلاف حول أولوية المرور بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة.

تهشيم زجاج سيارة بسبب خلاف مروري بمصر القديمة

رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "ملاكى" بإلقاء حجر على زجاج سيارته وتهشيمه بسبب خلاف حول أولوية المرور بالقاهرة.



وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بلاغا من (الشاكى– مقيم بمحافظة الجيزة) بتضرره من قيام قائد سيارة "ملاكى" بالتعدى عليه بالسب والشتم وإحداث تلفيات بالسيارة قيادته حال سيره بدائرة القسم.



وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بدائرة القسم،وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلاف حول أولوية المرور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

