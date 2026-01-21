مقتل 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الأمن داخل وكر للمخدرات بالدقهلية

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من قتل 3 عناصر إجرامية في وكر لتجارة المخدرات بميت غمر، إثر تبادل لإطلاق أعيرة نارية بدأ بها الخارجين عن القانون ضد قوات الأمن ما اضطر القوات إلى تبادل الأعيرة النارية.

مقتل 3 عناصر إجرامية في وكر مخدرات بميت غمر



وجهت الأجهزة الأمنية بمركز ميت غمر ضربة أمنية موجعة لتجار السمـوم، وذلك بناءً على تحريات دقيقة قادها العقيد محمد فوزي زيدان رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية والمقدم محمد الهلالي رئيس مباحث مركز ميت غمر

واستهدفت الحملة الأمنية بؤرة إجرامية خطيرة لتجارة المواد المخدرة بقرية كفر بهيدة التابعة لمركز ميت غمر.

السيطرة الكاملة على الموقف

وخلال المداهمة الأمنية، بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، وتم التعامل معهم بكل حسم وقوة حتى تمت السيطرة الكاملة على الموقف.

وأسفرت المداهمة عن مقتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

وفي سياق سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من مداهمة وكر تشكيل عصابي لتجارة المخدرات علنيا في قرية برمبال القديمة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تصفية تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة

تم تشكيل فريق أمني تحت إشراف اللواء محمد عز مدير مباحث الدقهلية اللواء محمد الحسيني مدير مباحث المديرية وبقيادة العقيد أحمد شبانه رئيس فرع بحث شرق الدقهلية، والرائد محمد صبحي رئيس مباحث مركز منية النصر، ولنقيب محمد غزاله معاون مباحث مركز منية النصر لضبط المتهمين بتكوين تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بينهم متهم عليه أحكام بالسجن 94 سنة.

