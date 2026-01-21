الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات فيديو عن تعطيل إجراءات وحدة مرور بالجيزة

الداخلية تكشف حقيقة
الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات فيديو عن تعطيل إجراءات وحدة مرور
18 حجم الخط

كشفت  الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام موظفي إحدى وحدات المرور بالجيزة بتعطيل إنهاء الإجراءات للمواطنين للحصول على مبالغ مالية.

الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات فيديو عن تعطيل إجراءات وحدة مرور بالجيزة
الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات فيديو عن تعطيل إجراءات وحدة مرور بالجيزة

وبالفحص، تبين أن الادعاءات غير صحيحة، حيث إن الواقعة تعود إلى يوم 14 من الشهر الجاري، عندما توجه الشخص لاستخراج شهادة بيانات لسيارة مملوكة لأحد أصدقائه، فتم إبلاغه من قبل الموظف المسؤول بعدم إمكانية إصدار الشهادة لعدم حيازته توكيلا من مالك السيارة، وطُلب منه العودة بعد استيفاء الأوراق اللازمة.

وعقب ذلك، قام الشخص بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للضغط على الموظفين لإنهاء الإجراءات بشكل مخالف للقانون.

وقد تم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة  ضد الشخص لادعائه الكاذب ومحاولته تضليل  الرأي العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الداخلية الجيزة وحدة المرور تعطيل الإجراءات الفيديو المضلل استيفاء الأوراق القانون توكيل سيارة البلاغات الكاذبة الراي العام

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم، كثافات مرورية في القاهرة والجيزة والقليوبية

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

الأمن يضبط المتهم بخلع لافتة مرورية لسرقتها بالمنوفية

الأمن يكشف ملابسات فيديو ألفاظ خادشة للحياء بالشرقية وضبط المتهم بحوزته مخدرات

أخبار الحوادث اليوم.. ضبط صانعة محتوى لنشر مقاطع خادشة..حل لغز مقتل سيدة بولاق الدكرور داخل مسكنها

خلافات الجيرة تشعل مشاجرة داخل عقار فى دار السلام

القبض على مسن بتهمة ارتكاب أفعال خادشة للحياء أمام مدرسة بالدقهلية

الأمن يكشف ملابسات واقعة اعتداء على شخص في المعادي
ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تكسر سابع رقم قياسي في 2026.. المكاسب تتجاوز 12% منذ بداية العام.. والأوقية تقترب من 5000 دولار.. وأزمة جرينلاند كلمة السر

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

لمرضها الصحي والنفسي، توفيق عكاشة يجدد دعوته لاستضافة شيرين عبد الوهاب في مزرعته

دافوس 2026، السيسي يستعرض جهود التوسع في البنية التحتية الرقمية وتطوير شبكات الطرق والنقل والموانئ

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

خدمات

المزيد

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية