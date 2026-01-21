18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام موظفي إحدى وحدات المرور بالجيزة بتعطيل إنهاء الإجراءات للمواطنين للحصول على مبالغ مالية.

الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات فيديو عن تعطيل إجراءات وحدة مرور بالجيزة

وبالفحص، تبين أن الادعاءات غير صحيحة، حيث إن الواقعة تعود إلى يوم 14 من الشهر الجاري، عندما توجه الشخص لاستخراج شهادة بيانات لسيارة مملوكة لأحد أصدقائه، فتم إبلاغه من قبل الموظف المسؤول بعدم إمكانية إصدار الشهادة لعدم حيازته توكيلا من مالك السيارة، وطُلب منه العودة بعد استيفاء الأوراق اللازمة.

وعقب ذلك، قام الشخص بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للضغط على الموظفين لإنهاء الإجراءات بشكل مخالف للقانون.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشخص لادعائه الكاذب ومحاولته تضليل الرأي العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.