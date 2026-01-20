الثلاثاء 20 يناير 2026
حوادث

 كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التحذير من عنصرين إجراميين يرتديان ملابس نسائية ونقاب، لقيامهما بسرقة أحد المنازل بالإكراه وقتل مالكته، وقد تم إجراء الفحص والتحري عن الواقعة.

تنكرا فى ملابس نسائية.. الأمن يحل لغز مقتل سيدة وسرقة مسكنها فى بولاق الدكرور 

وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بلاغا يفيد بوفاة إحدى السيدات المقيمات بدائرة القسم، وسرقة منزلها بالإكراه.

وبسؤال كريمة المتوفاة، أفادت أنه أثناء تواجدها برفقة والدتها داخل الشقة محل سكنهما، فوجئتا بطرق على باب الشقة، ولدى قيامها بفتحه، دلف شخصان يرتديان ملابس نسائية ونقاب، وقاما بالتعدي عليهما بالضرب وتقييدهما، ما أسفر عن وفاة والدتها، واستيلائهما على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، ثم فرا هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وتمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما نجل شقيقة المتوفاة ونجل عمومتها. وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب مرورهما بضائقة مالية وعلمهما باحتفاظ المجني عليها بمشغولات ذهبية داخل منزلها.

وأضاف المتهمان أنه أثناء تقييد المجني عليها، قامت بكشف النقاب عن وجه نجل شقيقتها، فقام بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة خشية افتضاح أمره.
وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

