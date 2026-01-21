تأجيل محاكمة التيك توكر محمد آل باتشينو في قضية الفيديوهات الخادشة

18 حجم الخط

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة التيك توكر محمد آل باتشينو لاتهامه بتصوير ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام وتحرض على الفسق والرذيلة إلى جلسة 31 يناير الجاري.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على التيك توكر الشهير محمد ال باتشينو" لنشره مقاطع على منصات التواصل لنشر الفسق والفجور وهدم قيم المجتمع.

وشنت الأجهزة الأمنية حملات بعد تلقي بلاغات ضد عدد من التيك توكرز تم توجيه اتهامات لهم بنشر وبث محتويات خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن تحريضًا على الفسق والفجور.

عقوبة إعلان الدعارة عبر الوسائل المختلفة

وتنص المادة 14 من قانون العقوبات على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية

وتنص المادة 178 من القانون على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

عقوبة التحريض على الفسق في مكان عام

وطبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

عقوبة التعرض للغير بما يخدش الحياء

ووفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.

