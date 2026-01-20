حبس المتهمين بقتل سيدة خنقا وسرقة مصوغاتها الذهبية 4 أيام علي ذمة التحقيقات

18 حجم الخط

قررت الجهات المختصة بالجيزة، حبس المتهمين بقتل سيدة خنقا داخل مسكنها وسرقة مصوغاتها الذهبية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، عقب الانتهاء من سماع أقوالهم والإدلاء باعترافات تفصيلية عن كيفية ارتكابهم الواقعة، وواجهت النيابة المتهمين بالأدلة والتحريات، وتم ضبط المسروقات بإرشادهم.

حيث أكدت التحريات آن من بين المتهمين نجل شقيقة المجني عليها ، والذي استغل صلة القرابة التي تربطه بها وعلمه المسبق باحتفاظها بمشغولات ذهبية داخل مسكنها، فاتفق مع باقي المتهمين بارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وعندما تمكنت المجني عليها من رفع النقاب عن نجل شقيقتها، والتعرف عليه قام بخنقها مع باقي المتهمين ولاذوا بالفرار.



وكانت قد أشارت التحريات الأولية، إلى أن المتهمين تنكرا في نقاب وتسللا إلى منزل المجني عليها وتتبعَا خط سيرها لعلمهما بحيازتها مشغولات ذهبية داخل مسكنها، قبل أن يتوجها إلى منزلها وطرقا الباب مدعين أنهما جيران جدد، لتفتح لهما السيدة، ليفاجئاها بالاعتداء عليها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقيدا ابنتها فور رؤيتها لهما.



وعاينت جهات التحقيق بالجيزة، مسرح جريمة مقتل سيدة داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين من المعاينة الأولية، وجود آثار بعثرة داخل الشقة، واختفاء كمية من المصوغات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، فيما عثر عليها جثة هامدة وبها آثار اعتداء وخنق، وجرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وأضافت التحريات، أن المتهمين كبلا ابنة المجني عليها داخل الشقة، واستوليا على المشغولات الذهبية، ثم فرا هاربين، فيما تمكنت إحدى الابنتين لاحقًا من الاستغاثة بعد مغادرتهما.

وتحرر محضر الواقعة، وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة بدقة.

