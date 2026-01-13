بعد تبادل إطلاق نار ومطاردة في النيل، تصفية 3 عناصر إجرامية في الدقهلية

18 حجم الخط

شهدت قرية ديسط التابعة لمركز طلخا مصرع 3 عناصر إجرامية في مداهمة أمنية بعزبة أبو غانم التابعة لقرية ديسط بطلخا.



مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار في الدقهلية

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من مداهمة بؤرة إجرامية خطرة للاتجار في المواد المخدرة بعزبة أبو غانم ديسط – مركز طلخا، وذلك بين عزبة أبو غانم التابعة لديسط، طلخا والبرامون مركز المنصورة، حيث أسفرت المداهمة عن مصرع 3 من عناصرها عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.

مضبوطات بحوزة العناصر الإجرامية



وأسفرت الحملة عن ضبط 20 كيلو جرام من مخدر الهيدرو و10 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى أسلحة نارية وطلقات متنوعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها الحاسمة في ضرب أوكار الإجرام وتجار السموم، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

