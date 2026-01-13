الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد تبادل إطلاق نار ومطاردة في النيل، تصفية 3 عناصر إجرامية في الدقهلية

تصفية عناصر إجرامية
تصفية عناصر إجرامية بالدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

شهدت قرية ديسط التابعة لمركز طلخا مصرع 3 عناصر إجرامية في مداهمة أمنية  بعزبة أبو غانم التابعة لقرية ديسط بطلخا.


مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار في الدقهلية 

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من مداهمة بؤرة إجرامية خطرة للاتجار في المواد المخدرة بعزبة أبو غانم ديسط – مركز طلخا، وذلك بين عزبة أبو غانم التابعة لديسط، طلخا والبرامون مركز المنصورة،  حيث أسفرت المداهمة عن مصرع 3 من عناصرها عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.

مضبوطات بحوزة العناصر الإجرامية 


وأسفرت الحملة عن ضبط 20 كيلو جرام من مخدر الهيدرو و10 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى أسلحة نارية وطلقات متنوعة.
وتواصل الأجهزة الأمنية  جهودها الحاسمة في ضرب أوكار الإجرام وتجار السموم، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمكافحة الإدارة العامه لمكافحة المخدرات ب الادارة العامة لمكافحة المخدر المواد المخدر العناصر الاجرامية تبادل لاطلاق النيران تبادل لإطلاق النار عناصر اجرامية لإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات مخدر الحشي لمكافحة المخدرات

مواد متعلقة

الصحة توضح فوائد الهرم الغذائي الجديد (فيديو)

الشربيني: التوسع في الإسكان الأخضر وتفعيل محور شقق الإيجار

النقل تنشر فيديو لاحدث تصوير جوي لتنفيذ مشروع الخط الاول من القطار الكهربائي السريع

محافظ الشرقية: تجميل شارع الجلاء والشوارع الجانبية بالانترلوك بتكلفة 12 مليون بالزقازيق
ads

الأكثر قراءة

زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخـوان "كيان إرهـابي عالمي"

لماذا سمي أبو بكر بـ "الصديق"، وعلاقته برحلة الإسراء والمعراج؟

هطول أمطار غزيرة على مران منتخب مصر بطنجة قبل مواجهة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

الكهرباء تحدد الحالات التي يتوجب فيها تغيير عدادات الاستهلاك للمواطنين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادثى سير بالغردقة وقنا

البيت الأبيض: ترامب يتحدث عن إيران الليلة

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سمي أبو بكر بـ "الصديق"، وعلاقته برحلة الإسراء والمعراج؟

هل تجوز صلاة سنة الوضوء بعد العصر ؟، أمين الفتوى يوصح (فيديو)

كرامات السيدة زينب مع الإمام الشعراوي والشيخ حسن الشافعي

المزيد
الجريدة الرسمية