الثلاثاء 20 يناير 2026
حوادث

رئيس الدستورية العليا يمد نظيره الإندونيسي بالأحكام الصادرة للاستفادة من الخبرة المصرية

رئيس المحكمة الدستورية
رئيس المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمي
 طلب رئيس المحكمة الإندونيسية، خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمي، الاستعانة بالخبرات الدستورية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية في مجال الدراسات الدستورية المتقدمة، ووعد رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية بإمداد المحكمة الدستورية الإندونيسية بالأحكام التي أصدرتها في مجال حماية الحقوق والحريات العامة.

المحكمة الدستورية الإندونيسية

 جاء ذلك خلال استقبال المستشاربولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور عارف هداية رئيس المحكمة الدستورية الإندونيسية والوفد المرافق له

 وحضر اللقاء المستشارون نواب رئيس المحكمة، والوفد المرافق من السفارة إندونيسيا بجمهورية مصر العربية.

وشهد اللقاء تبادلًا لوجهات النظر حول التحديات التي تواجه القضاء الدستوري بشأن المشكلات المجتمعية.

المحكمة الدستورية العليا اجتماع المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمى

