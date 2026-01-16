الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"النقل" تتابع انتظام العمل بمحطة الحاويات الجديدة بالبحر الأحمر بعد تشغيلها رسميا

علا ادريس
علا ادريس
18 حجم الخط

 تتابع وزارة النقل  وصول السفن والبضائع إلى محطة حاويات البحر الأحمر وانتظام العمل بالمحطة فى اليوم الثانى لتشغيلها بعد الافتتاح الرسمى أمس.

واستقبلت المحطة السفينة CMA CGM IRON التي تتبع الخط الملاحي العالمي CMA القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية إلى أرصفة محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 ( RSCT ) بميناء السخنة في خطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير الميناء.

وتسعى وزارة النقل خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع غرف الملاحة  إلى دعم الأسطول المصرى من السفن، وذلك بالتزامن مع دخول عشرات المشاريع الكبرى لـ الخدمة منها محطة تحيا مصر بدمياط ومحطة تحيا مصر بالإسكندرية ومحطة حاويات البحر الأحمر بالإضافة لتوسعات ميناء السخنة.

وتعمل النقل على دعم الأسطول البحري  خلال الفترة القادمة  لزيادة إيرادات قطاع النقل البحرى والموانئ البحرية.

وقالت علا علاء الدين ادريس عضو اتحاد الناقلين العرب إن عددا كبيرا من شركات النقل البحرى  المصرية والعربية تسعى خلال الفترة المقبلة للتوسع فى خدمات اللوجستيات وخدمات النقل المتنوعة فى ظل الطفرة التي يشهدها قطاع النقل البحرى فى مصر وفى ظل التوسعات الكبيرة.

 وأكدت أن الدرسات الأخيرة جميعها أكدت أن حركة التجارة العالمية سوف تشهد نموا جديدا خلال العام الحالى 2026 ما يعنى دعم جديد لقطاع النقل البحرى سواء فى مصر أو العالم. حيث سيحدث تنامى للطلب على النقل البحري الأمر الذى يعزز امكانية التوسع فى الأسطول المصرى للسفن والصناعات مثل الترسانات البحرية والخدمات البحرية.

